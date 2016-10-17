Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард2 : 3ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига1 : 1Спартак
Теннис  Касаткина2:3Бенчич
Футбол  Анжи0 : 0Терек
Хоккей  Медвешчак1 : 1Ак Барс
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у Дзюбы

Андрей Ефимов
Источник:  ФонтанкаКомментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс  сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.

- Павлюченко сильный футболист, физически одаренный. Всегда ждет навеса в штрафную. С ним всегда нужно быть сконцентрированным. Он особо не удивляет: дриблинга, как у Дзюбы, у него нет, он не быстрый. Но за ним постоянно нужно следить: каждый угловый, каждый стандарт. Он, конечно, не молодеет, но он в хорошей форме сейчас, - рассказал Ломбертс в интервью «Фонтанке».

 Напомним, футболисты «Зенита» в матче десятого тура РФПЛ обыграли в гостях «Урал» со счетом 2:0.

Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы.

 После десяти туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с девятью очками – на 11-м месте.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.Николас Ломбертс: Судя по всему, «Дандолк» - главный соперник «Зенита» за выход из группыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».На матч «Дандолк» – «Зенит» назначен чех ЗелинкаМатч между «Дандолком» и «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы будет обслуживать чешская бригада судей во главе с Мирославом Зелинкой.Жирков может восстановиться к матчу с «Дандолком»Сегодня футболисты «Зенита» начинают подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с «Дандолком».«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия Орлова«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о пользе от финта Лодыгина в своей штрафной и логичной тройке лидеров после трети чемпионата.Сергей Веденеев: К «Зениту» нет предвзятости со стороны арбитров из МосквыБывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерцев в матче с «Уралом» в десятом туре РФПЛ.«Урал» – «Зенит». Кокорин стал лучшим игроком матча по острым передачамВ матче 10-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «Урал» – 2:0.Геннадий Орлов: У Карреры правильный подход к судействуКомментатор «Матч ТВ», эксперт «Советского спорта» Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче «Зенита» и «Урала» (2:0) в десятом туре РФПЛ.Борис Рапопорт: Жулиано и Дзюба были не похожи сами на себяБывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выездной победе питерцев над «Уралом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России.Виталий Шевченко: Лодыгин остается для Луческу основным голкиперомБывший главный тренер «Ростова», «Торпедо» и «Уралмаша» Виталий Шевченко считает, что наставник «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему доверяет голкиперу Юрию Лодыгину, поэтому выпустил его на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.Беленов может перейти в «Зенит»Вратарь «Анжи» Александр Беленов в зимнее трансферное окно может пополнить состав «Зенита», сообщают «Известия».Александр Бубнов: С «Уралом» «Зенит» играл в экономрежимеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выездную победу «Зенита» над «Уралом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).Нобель Арустамян: Селихов может перейти в «Зенит» уже этой зимойКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Зенит».Нобель Арустамян: Для Шатова, Кокорина и Дзюбы Миранчук – идеальный партнерКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Зенит».Нобель Арустамян: Миранчука предлагают «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и «Рубину»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, в каком клубе может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Николай Левников: На матчи «Зенита» с немосковскими командами назначаются арбитры из Москвы, здесь нет нарушенияПредседатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова главного тренера «Зенита» после матча десятого тура чемпионата России против «Урала» (2:0) о том, что матчи его команды все время обслуживают московские арбитры. Левников считает, что в этом нет нарушения.Рохус Шох: Не сказал бы, что «Зенит» был сильнее «Урала»Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что «Урал» уступил со счетом 0:2.Олег Шатов: Было приятно забить в ЕкатеринбургеПолузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) рассказал о впечатлениях от игры в родном городе.Нету пропустит матч с «Оренбургом» из-за дисквалификацииЗащитник «Зенита» Луиш Нету не сыграет в матче 11-го тура премьер-лиги с «Оренбургом».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Роман Павлюченко
Роман Павлюченковсе новости
Николас Ломбертс
Николас Ломбертсвсе новости

Cпецпредложение