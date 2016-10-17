Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у Дзюбы

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.



- Павлюченко сильный футболист, физически одаренный. Всегда ждет навеса в штрафную. С ним всегда нужно быть сконцентрированным. Он особо не удивляет: дриблинга, как у Дзюбы, у него нет, он не быстрый. Но за ним постоянно нужно следить: каждый угловый, каждый стандарт. Он, конечно, не молодеет, но он в хорошей форме сейчас, - рассказал Ломбертс в интервью «Фонтанке».

Напомним, футболисты «Зенита» в матче десятого тура РФПЛ обыграли в гостях «Урал» со счетом 2:0.

Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы.

После десяти туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с девятью очками – на 11-м месте.