Макдэвид, Мэттьюз и Луонго - лучшие игроки первой недели регулярного чемпионата НХЛ

19-летний капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан лучшим игроком первой недели регулярного чемпионата НХЛ.

Макдэвид занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров лиги. В трех стартовых матчах «Нефтяников» он набрал 6 очков (3+3).

Второй звездой минувшей игровой недели был признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюз. Первый номер драфта НХЛ 2016 года оформил покер в первом же своем матче НХЛ против «Оттавы» (4:5).

Третьей звездой стал голкипер «Флориды» Роберто Луонго. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады одержал две победы, пропуская в среднем 0,98 шайбы в среднем за игру и отразив 95,7 % бросков по своим воротам.



