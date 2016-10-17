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Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабре

Игорь Сарычев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

- Больших вопросов к России практически нет. Мы добросовестный партнер и выполним все обязательства. Пока только один стадион вызывает тревогу у ФИФА – это Казань. У меня тревоги в этом плане нет. А в Петербурге, думаю, сдадим стадион в декабре.

21 октября выберем талисман чемпионата мира. Прошу болельщиков выбрать между двумя кошками и волком, - приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Напомним, арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.

В августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу.

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