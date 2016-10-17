Федор Канарейкин: Не доработали концовку игры
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал игру своего клуба против ЦСКА.
- Думаю, что обе игры с армейцами нам удались. Что касается нас, то не доработали концовку игры. Не доработали крайние нападающие: получили два гола одинаковых. Мы знаем, как агрессивно играют армейцы, но мы дали их защитникам доставить шайбу до ворот. Хотелось сегодня что-то заработать, но не получилось.
Плотность игры присутствует у многих команд. Многие играют в
агрессивный хоккей сейчас, оборона строится из зоны атаки, поэтому
свободных мест не так много. Мы пытаемся найти пространство, куда можно
войти, но не всегда это удается. Поэтому были вопросы к некоторым
нападающим по первому периоду. Правда, к сегодняшнему матчу это в
меньшей степени относится, потому что была другая проблема – потеря
шайбы на синей линии противника. А так по средней зоне я не могу сегодня
предъявить претензий. Мы лучше должны работать в своей зоне крайними
нападающими, - рассказал Канарейкин официальному сайту омской команды.
Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со
счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция