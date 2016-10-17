Дитер Хеккинг уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»

Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

О расставании клуба с Хеккингом объявил спортивный директор «волков» Клаус Аллофс. В данный момент команда занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги.

Es war eine schöne Zeit mit dir, Dieter. Danke für alles! ➡ https://t.co/tqpb8Kcn5f pic.twitter.com/RUeMVCmkhI — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 17 октября 2016 г.

Дитер Хеккинг возглавлял «Вольфсбург» с 2012 года. В 2015 году команда под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Германии. А в Лиге чемпионов-2015/16 «Вольфсбург» дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей в упорной борьбе уступил мадридскому «Реалу».

Исполняющим обязанности главного тренера «волков» назначен бывший защитник «Баварии» и бременского «Вердера» француз Валерьен Исмаэль. Ранее он работал со второй командой «Вольфсбурга».











