Дмитрий Квартальнов: Такая победа очень нужна нам сейчас
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом».
- Мы довольны и
игрой и результатом. Считаю, что сыграли неплохо. Команда сегодня сработала. У
кого-то что-то не получалось, у кого-то получалось. Но мы держали нить игры.
Хорошая победа. Именно такая очень была нужна сейчас, - рассказал Квартальнов официальному сайту омского клуба.
Напомним, что «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для хоккеистов ЦСКА эта победа стала третьей подряд в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция