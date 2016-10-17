Дмитрий Квартальнов: Такая победа очень нужна нам сейчас

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом».

- Мы довольны и игрой и результатом. Считаю, что сыграли неплохо. Команда сегодня сработала. У кого-то что-то не получалось, у кого-то получалось. Но мы держали нить игры. Хорошая победа. Именно такая очень была нужна сейчас, - рассказал Квартальнов официальному сайту омского клуба.



Напомним, что «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для хоккеистов ЦСКА эта победа стала третьей подряд в чемпионате КХЛ.

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