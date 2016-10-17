Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: «Хотим доказать, что мы лучшие в мире»

Игрок команды Virtus.Pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски поделился мнением о проблемах команды и о важности турнира EPICENTER: Moscow.



- В чем причины плохой игры на StarSeries и WESG?



- Я не хочу искать причины плохой или хорошей игры. У нас были некоторые проблемы на StarLadder и у нас были те же проблемы на WESG, именно поэтому мы играли очень плохо. Главной целью на WESG было то, чтобы заработать квоту в Китай, так что все в порядке. Мы не очень заботимся о команде Russia или еще ком-то, кто обыграл нас. Главное было обеспечить путевку в Китай.



- «TaZ» сказал, что это очень важный турнир для Virtus.pro. Какие цели вы ставите для себя здесь?



Если мы не победим, то это будет разочарованием для нас. Мы хотим быть в финале, а в большинстве случаев мы выигрываем в финале. Наша компания из России, мы играем в России, в родном городе Virtus.Pro и мы хотим доказать им, что мы лучшие в мире, что бы они гордились нами.



- Вы играли хорошо в последнее время, особенно в сегодняшнем матче против SK, что-нибудь изменилось в команде?



-Все находится в голове и если что-то не работает, то можно это изменить. Иногда у вас есть блок в голове, но вы должны оставаться сосредоточенным. Даже если вы плохо играете в одной игре или десятке игр, или как я в сотне игр, то вы должны никогда не сдаваться. Я был на сцене Counter-Strike на протяжении 10-15 лет, так что я знаю, как исправить эти вещи и оправиться. Это не имеет значения, я ждал, я был терпелив. Вы не можете думать так: «У меня плохие игры, мне нужно уйти». Если вы не дадите этим мыслям залезть в голову, то вы можете вернуться в качестве чемпиона.



Польский коллектив Virtus.Pro в матче открытия турнира обыграл SK Gaming со счетом 2:0. Следующий матч поляки проведут с командой HellRaisers.



EPICENTER: Moscow пройдет с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.

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