Мария Шарапова: Я долго боролась за то, чтобы вернуться в теннис в следующем году

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, как проходила ее жизнь в период дисквалификации.

- Это был очень тяжелый период. Но я быстро поняла, что меня поддерживают семья, друзья, команда и болельщики во всем мире.



Я долго боролась за свое имя и за право играть в теннис, целых семь месяцев. Конечно, я путешествовала, занималась своими делами, но постоянно была на связи с адвокатами, со своей командой, писала электронные письма, боролась за то, чтобы вернуться на корт в следующем году.



Я бы не сказала, что мы с мамой много обсуждали эти темы в последние месяцы. Главное, что мы были вместе, поддерживали друг друга. Отец посмотрел на это и сказал: «У нас такого лет 20 не было!»



У меня еще есть время подготовиться к возвращению, составить график. Впереди Новый год, другие праздники, которые я хочу провести, как нормальный человек, с друзьями, - рассказала Шарапова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 91-е.

