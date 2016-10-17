Анастасия Дьячкова проведет бой на турнире W5. Полный файткард турнира

21 октября на ринг выйдут не только звездные средневесы, зрители также увидят эффектный женский поединок, бои тяжеловесов, а также ряд ярких профессиональных дебютов.

Главным событием вечера станет дуэль в категории до 71 кг. Воспитанник украинской школы тайского бокса Станислав Казанцев, который сейчас живёт и тренируется в Москве, сразится с опытным «Войном зулу» Варреном Стевелмансом, представляющим Голландию и Южную Африку. Станислав хорошо знаком с манерой голландских бойцов, потому что и сам какое-то время тренировался в знаменитом амстердамском Mike’s Gym. Это будет технично противостояние двух мастеров кикбоксинга. Напомним, что год назад Стас отметился ярким стартом на площадке W5, отправив в стоячий нокаут самого Александра Суржко.

Украшением турнира станет поединок двух девушек, обе красивы и не менее опасны в ринге. Россиянка Наталья Дьячкова, получившая прозвище «Рысь» за скорость и хищную грацию, встретится с незнающей поражений Моникой Кучинич из Словении и приложит все усилия, чтобы подпортить беспроигрышный рекордс своей оппонентки.

Нижегородец Надир Исхаков, этой весной сенсационно победивший Тимура Айлярова, встретится с представителем Сербии Марко Гурдельевичем, воспитанником Ronin Carnage Global team, в коллективе которой выросли такие набирающие в Европе популярность бойцы, как Марко Адамович и Никола Цимеша.

Вадим Давыдов, запомнившийся в апреле на W5 Гран-при КИТЭК своей эффектной манерой работы коленями, проведёт свой второй профессиональный поединок против Егора Вялкова, который на два года старше Вадима.

Даниил Гаврилов, также имеющий опыт выступлений на W5, продолжит движение в рейтинговой сетке организации по результатам поединка в Абдулой Алиевым, который будет сильно мотивирован на яркий дебют в профи.

Всего зрителей ожидает девять горячих конкурентных поединков, в которых примут участие как молодые и перспективные дебютанты, так и спортсмены уже заработавшие себе имя на профессиональном ринге.

Полная карта турнира

Супербой в категории до 71 кг

Станислав Казанцев (Россия) Vs. Варрен Стевелманс (Нидерланды)

Возраст: 25, рост 176, 15 (3 КО)-4-0 Возраст: 33, рост:170, 58 (16 KO)-22-4

Бой в весовой категории до 81 кг

Надир Исхаков (Россия) Vs. Марко Гурдельевич (Сербия)

Возраст: 22, рост:193, 5 (4 KO)-1-0 Возраст: 18, рост: 192, 11 (8 KO)-4-0

Бой в категории до 56 кг, девушки

Моника Кучинич (Словения) Vs. Наталья Дьячкова (Россия)

Возраст: 20, 10 (4 КО)-0-0 Возраст: 21, рост 170, 9 (3 KO)-2-0

Бой в категории до 93 кг

Сергей Трифонов (Россия) Vs. Бегери Шахрох (Иран)

Возраст: 30, рост: 190, 6 (3 КО)-1-0 Возраст: 26, рост 197, дебют

Бой в категории до 71 кг

Иван Семиглядов (Россия) Vs. Рустам Касумов (Россия)

Возраст: 23, рост 172, 6 (2 KO)-3-1 Возраст: 20, 172, 3 (1 KO)-0-0

Бой в категории до 64 кг

Вадим Давыдов (Россия) Vs. Егор Вялков (Россия)

Возраст: 16, рост 178, 2 (0 KO)-1-0 Возраст: 18, рост 175, 1 (0 КО)-1-0

Бой в категории до 71 кг

Илья Топчин (Россия) Vs. Павел Титов (Россия)

Возраст: 20, рост 172, 4 (1 KO) - 3 - 1 Возраст: 27, рост: 182, 12 (4 КО)-1-0

Бой в категории до 60 кг

Даниил Гаврилов (Россия) Vs. Абдула Алиев (Россия)

Возраст: 26 лет, рост: 167, 1 (0 KO)-1-0 Возраст: 20 лет, рост: 169, дебют

Бой в категории до 63 кг

Сергей Фролов (Россия) Vs. Даниял Мухтаров (Россия)

Возраст: 25 лет, рост 170, 3 (2 KO)-3-0 Возраст: 21, рост: 175, 2 (0 КО)-0-0



