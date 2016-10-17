Александр Маркин: Будем надеяться, что мельдоний у всех вышел из организма, и никого больше не поймают

Доигровщик московского «Динамо» Александр Маркин поделился впечатлениями от матча против «Динамо-ЛО» (3:0), порассуждал о запрете мельдония, а также рассказал о том, сказался ли пропуск Олимпиады-2016 на подготовке к сезону.

- «Динамо-ЛО» помучило, две партии мы играли на балансе, только в концовке удалось оторваться. А так соперник два сета хорошо играл.



- «Динамо» до матча шло в таблице на том же уровне, что и соперник. Связан ли такой трудный старт с тем, что летом из команды ушли Иван Зайцев и Максвелл Холт?

- По моему мнению да, сейчас у нас новая команда, какое-то становление должно быть. До этого играли два сезона, а Максвелл у нас вообще был три сезона. Это чувствуется. Уровень игроков чуть-чуть разный, те были повариативнее. Полсезончика пройдет, и все втянутся.



- При этом состав у команды абсолютно русский. Это облегчает взаимосвязь?

- Конечно, все общаемся на одном языке, и в ходе игры быстро можем друг другу подсказать. В некоторых розыгрышах сказать что-то американцу было тяжеловато (смеется). Здесь все намного проще.



- Пропуск Олимпиады помог хорошо подойти к клубному сезону?

- Думаю, на подготовку это никак не повлияло.



- После инцидента с мельдонием стали внимательно следить, что разрешено, а что нет?

- У нас такой вид спорта, в котором мы ничего особо не употребляем. Это был препарат, который принимали все. Следить не приходится: как ничего не пили, так и не пьем. Мы употребляем какие-нибудь витаминки и все.



- Но были удивлены, что мельдоний стал запрещенным веществом?

- Будем надеяться, он теперь вышел у всех из организма (смеется), и никого больше не поймают.



- Наверняка вы следили за Олимпиадой. Четвертое место - это действительно наш уровень в данный момент?

- Возможно. Конечно, я следил и переживал. Что наиграли, то и наиграли. Будем двигаться дальше.



- Есть мнение, что российский волейбол встал на месте.

- Думаю, в любой стране это происходит. Может, сейчас у нас это и случилось. Понятно, что это не оправдание, но можно предположить и такое. Должна быть какая-то смена поколений, а это всегда так проходит, - приводит слова Маркина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, допинг-проба Маркина, взятая у него во время Олимпийского отборочного турнира в Берлине, показала наличие мельдония, запрещенного с 1 января 2016 года. В феврале волейболист был временно отстранен от соревнований, в марте он отказался от вскрытия пробы Б после положительной пробы А.

В апреле Маркин был амнистирован, после попал в расширенный список сборной России для подготовки к Играм в Рио, однако в заявку на Олимпиаду он не вошел.

В матче пятого тура Суперлиги «Динамо» из Ленинградской области уступило московским одноклубникам со счетом 0:3.

Встреча прошла в Петербурге, счет по сетам ­– 21:25, 22:25, 19:25. Гости, благодаря победе, поднялись на седьмое место с шестью очками, сосновоборцы, имея в активе два очка, идут на предпоследней позиции.

Следующий матч подопечные Олега Согрина проведут 26 октября дома против «Белогорья», бело-голубые примут 22 числа краснодарское «Динамо».