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Федор Климов: Мы планируем выступать на чемпионате России в Челябинске

Игорь Сарычев
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский фигурист Федор Климов, выступающий в паре с Ксенией Столбовой, рассказал об участии в чемпионате России-2016/17.

- Мы планируем выступать на чемпионате России, но сейчас сложно что-то сказать, Ксения еще проходит лечение, - приводит слова Климова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 декабря в Челябинске. 17 октября стало известно, что пара Столбова/Климов не примет участия на этапах Гран-при в сезоне 2016/17.

В сентября пара вынуждена была сняться прокатов сборной России в Сочи, а также с турнира Finlandia Trophy из-за травмы партнерши. У Столбовой было диагностировано воспаление надкостницы голени, вызванное сменой ботинок.

В сезоне 2015/2016 представители Петербурга стали победителями финала Гран-при. Позже спортсмены пропустили чемпионат России в Екатеринбурге и чемпионат Европы в Братиславе из-за травм Климова. Затем фигуристы выступили на чемпионате мира в Бостоне, где заняли четвертое место.

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