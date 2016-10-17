Андрей Рублев: Нынешний сезон надо забыть как сон

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что концовку неудачного сезона проводит, настраивая себя на то, что надо его поскорее забыть.

Рублев, занимающий 167-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в основную сетку стартовавшего в Москве Кубка Кремля. В парном разряде вместе с соотечественником Даниилом Медведевым Рублев пробился во второй круг, обыграв россиян Теймураза Габашвили и Евгения Донского - 6:2, 6:4.

- Нынешний сезон надо забыть как сон и сделать все, чтобы следующий был удачным, - заявил Рублев журналистам. - Что было не так, я уже знаю. Главное сейчас — все исправить. Я бы даже сказал, что уже все исправлено. Главное теперь — перенести это на корт. И будет совсем другое дело.

- Это психологические проблемы?

- В основном, да. Сначала были другие проблемы, а сейчас больше психология.



