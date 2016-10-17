Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард2 : 3ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига1 : 1Спартак
Теннис  Касаткина2:3Бенчич
Футбол  Анжи0 : 0Терек
Хоккей  Медвешчак1 : 1Ак Барс
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рублев: Нынешний сезон надо забыть как сон

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что концовку неудачного сезона проводит, настраивая себя на то, что надо его поскорее забыть.

Рублев, занимающий 167-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться в основную сетку стартовавшего в Москве Кубка Кремля. В парном разряде вместе с соотечественником Даниилом Медведевым Рублев пробился во второй круг, обыграв россиян Теймураза Габашвили и Евгения Донского - 6:2, 6:4.

- Нынешний сезон надо забыть как сон и сделать все, чтобы следующий был удачным, - заявил Рублев журналистам. - Что было не так, я уже знаю. Главное сейчас — все исправить. Я бы даже сказал, что уже все исправлено. Главное теперь — перенести это на корт. И будет совсем другое дело.

- Это психологические проблемы?

- В основном, да. Сначала были другие проблемы, а сейчас больше психология.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рублев выбыл из SpbOpenРоссиянин Андрей Рублев проиграл португальцу Жоау Соузе (6:7, 6:3, 3:6) и закончил выступление в турнире St. Petersburg Open-2016.«Без МГИМО мог бы быстрее пойти вверх». Самый прогрессирующий россиянин сезона«Без МГИМО мог бы быстрее пойти вверх». Самый прогрессирующий россиянин сезонаТеннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.«С Джоковичем и Федерером играть пока рано». Сборная России – о выходе в элиту«С Джоковичем и Федерером играть пока рано». Сборная России – о выходе в элитуАндрей Рублев, Евгений Донской и Андрей Кузнецов уже стартовали на SpbOpen, но воспоминания о победе над Казахстаном у них еще свежи.«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016Несдержанный Данни, железный Южный, дружелюбные Кузнецов и Донской и другие герои третьего дня SpbOpen-2016.SpbOpen-2016. Южный обыграл Типсаревича, Вавринка вышел в 1/4 финала и другие результаты игрового дня21 сентября на 21-м Международном теннисном турнире St. Petersburg Open прошли матчи первого и второго круга в одиночном и парном разрядах.Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016Во второй день на SpbOpen было немного топ-матчей, зато получился шикарный кадр и разыгрались несколько очень любопытных сюжетов.Дмитрий Турсунов: Может, я задыхаюсь в пятом сете, потому что тоже астматик?Дмитрий Турсунов: Может, я задыхаюсь в пятом сете, потому что тоже астматик?Известный российский теннисист - о возвращении сборной в элиту Кубка Дэвиса, своей карьере и «разрешенном» приеме допинга ведущими игроками.Успеть до сумерек. Как сборная России вернулась в элиту Кубка ДэвисаУспеть до сумерек. Как сборная России вернулась в элиту Кубка ДэвисаРоссияне выиграли в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса у команды Казахстана. В матче, который мог остаться незаконченным.Кравчук и Рублев вывели Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с КазахстаномВ Москве продолжается раунда плей-офф Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук принесли своей команде второе очко.Парный матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на воскресеньеПарная встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, 18 сентября.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Марат Сафин: Рублев, Хачанов, Донской - ребята неплохие, но ничего из себя не представляющиеБывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, почему сборная России не может попасть в мировую группу с 2012 года.Кузнецов и Недовесов откроют матч Кубка Дэвиса между сборными России и КазахстанаАндрей Кузнецов и Александр Недовесов встретятся в первом поединке стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Это стало известно после прошедшей в четверг утром жеребьевки.Кузнецов, Донской, Кравчук и Рублев сыграют со сборной Казахстана в Кубке ДэвисаКак сообщает официальный сайт ФТР, тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана.Вавринка, Южный и 3D-моделирование. Почему SpbOpen вновь пройдет успешноВавринка, Южный и 3D-моделирование. Почему SpbOpen вновь пройдет успешноSpb.Sovsport.ru объясняет, почему петербуржцам стоит снова идти на теннис, а всем остальным смотреть SpbOpen-2016 по телевизору.Wild-card для участия в SpbOpen-2016 получили Донской, Рублев и БубликТри российских теннисиста получили wild-card для участия в основной сетке 21-го мужского теннисного турнира St.Petersburg Open.Рублев не смог преодолеть первый раунд квалификации US OpenРоссийский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США.Владимир Камельзон: Голландцы выглядели обреченнымиТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон считает, что сборная Голландии по теннису выглядела обреченной и немотивированной в матче Кубка Дэвиса с командой России.Огорчили Матвея. Россияне досрочно обыграли голландцев в Кубке ДэвисаОгорчили Матвея. Россияне досрочно обыграли голландцев в Кубке ДэвисаМужская сборная России по теннису завоевала право сыграть в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса.Константин Кравчук: Обязательно рассмотрю возможность сыграть за сборную в сентябреРоссийский теннисист Константин Кравчук сообщил, что обязательно рассмотрит возможность выступить за сборную России в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, который пройдет в сентябре.
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости

Cпецпредложение