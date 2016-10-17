«Торпедо» на выезде уступило «Йокериту»

Хоккеисты «Йокерита» на домашней арене переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами у хозяев отличились Сакари Салминен, Томи Мяки, Ессе Йоэнсуу и Брайан О’Нилл. У «Торпедо» точный бросок на счету Даниила Ильина.

В следующем матче 19 октября хоккеисты «Торпедо» в Риге встретятся с местным «Динамо». В тот же вечер «Йокерит» в Хельсинки примет ХК «Сочи».

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