«Торпедо» на выезде уступило «Йокериту»
Хоккеисты «Йокерита» на домашней арене переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами у хозяев отличились Сакари Салминен, Томи Мяки, Ессе Йоэнсуу и Брайан О’Нилл. У «Торпедо» точный бросок на счету Даниила Ильина.
В следующем матче 19 октября хоккеисты «Торпедо» в Риге встретятся с местным «Динамо». В тот же вечер «Йокерит» в Хельсинки примет ХК «Сочи».
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Матч
Йокерит - Торпедо - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Салминен (Пильстрём, Лауридсен), 0:38 (1:0). Ильин (Петтерссон, Вишневский), 10:21 (1:1). Мяки (Анттила, Керянен), 21:39 (2:1). О'Нейлл (Регин), 36:20 (3:1). Йоэнсуу (Геноуэй, О'Нейлл), 44:48 (4:1).
Место и дата
17 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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