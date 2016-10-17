Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард2 : 3ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига1 : 2 БСпартак
Теннис  Касаткина6:4, 6:1Бенчич
Футбол  Анжи0 : 0Терек
Хоккей  Медвешчак2 : 1Ак Барс
Футбол  Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гасилин попал в символическую сборную 17 тура ФНЛ

Игорь Сарычев
Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин вошел в список лучших игроков 17 тура Футбольной национальной лиги.

В матче против «Мордовии» (2:2) 20-летний нападающий отметился дублем. Для игрока сине-бело-голубых это второе попадание в символическую сборную лиги.

Всего в сезоне-2016/17 Гасилин провел 15 матчей и забил восемь мячей. «Зенит-2» в турнирной таблице идет на шестом месте с 26 очками.

Следующий матч подопечных Владислава Радимова состоится 22 октября в Петербурге против «Кубани». Начало игры в 13:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Енисей» сыграл товарищеский матч с командой, состоящей из 100 детейКрасноярский «Енисей» провел необычный товарищеский матч с командой, составленной из ста детей, представляющих футбольную академию «Легион».Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядкиДепутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.Дмитрий Ефремов: После победы над «Томью» появилось облегчениеПолузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов поделился впечатлениями после матча против «Томи» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.Игорь Ефремов: Случившееся в Воронеже отправляет нас в футбольный «каменный век»Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о реакции лиги на беспорядки, которые произошли на Центральном стадионе профсоюзов в Саранске во время матча 17-го тура «Факел» – «Динамо» (2:1).Артем Милевский: «Тосно» уверенно движется в премьер-лигуНападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями после матча 17-го тура первенства ФНЛ против «Нефтехимика». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.19 октября КДК РФС рассмотрит беспорядки на матче «Факел» - «Динамо»До и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Динамо» (2:1). произошли беспорядки. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, этот эпизод будет рассматривать КДК РФС.Андрей Тихонов: Забили три, хотя могли большеГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Соколом» (3:0) в матче 17-го тура ФНЛ.«Надо было готовиться в боксерских залах». Кто виноват в погроме в Воронеже?«Надо было готовиться в боксерских залах». Кто виноват в погроме в Воронеже?Матч 17-го тура ФНЛ «Факел» – «Динамо» (2:1) был прерван на несколько минут из-за массовых беспорядков на трибунах.Юрий Калитвинцев: На матче с «Факелом» атмосфера была по-настоящему футбольнаяГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ.По итогам беспорядков на матче «Факел» – «Динамо» были задержаны девять человекДевять человек задержаны по итогам беспорядков на матче первенства ФНЛ между «Факелом» и московским «Динамо» (2:1).Сергей Бендзь: При Калешине тренировки стали осмысленнееКапитан «Кубани» Сергей Бендзь после ничьей в матче 17-го тура ФНЛ с «Балтикой» (1:1) рассказал, что изменилось в команде после ухода Дана Петреску.Олег Олейник: Петреску приехал работать с готовым материаломПолузащитник «Кубани» Олег Олейник после ничьей с «Шинником» (1:1) в матче 17-го тура ФНЛ рассказал о том, чего не хватило Дану Петреску, чтобы остаться в команде.Владислав Радимов: «Зенит-2» решил сыграть в открытый футбол с «Мордовией»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ничьей с «Мордовией» (2:2).Три жителя Москвы и полицейский пострадали в стычке перед матчем «Факел» – «Динамо»Перед матчем 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1) в Воронеже состоялась стычка болельщиков. В ее результате пострадал четыре человека.«РФС еще хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную?» Пять событий 17 тура ФНЛ«РФС еще хочет, чтобы мы отпускали игроков в сборную?» Пять событий 17 тура ФНЛ«Советский» спорт» рассказывает о самых интересных событиях очередного тура второго по силе футбольного дивизиона России.Игорь Ефремов: Драка на матче «Факел» – «Динамо» – это спланированная акцияПрезидент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что массовая драка болельщиков на матче «Факел» - «Динамо» — это спланированная акция.Юрий Калитвинцев: Такой команде, как «Факел» проиграть не зазорноГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ.ФНЛ. 17-й тур. «Мордовия» и «Зенит-2» сыграли вничью, «Факел» обыграл «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура Футбольной национальной лиги.Венгер по-кубанскиВенгер по-кубански«Кубань» спаслась в матче с «Балтикой» в первом матче с новым главным тренером.«Кубань» и «Балтика» сыграли вничьюМатч 17-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Балтикой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Алексей Гасилин
Алексей Гасилинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение