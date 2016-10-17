Гасилин попал в символическую сборную 17 тура ФНЛ
Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин вошел в список лучших игроков 17 тура Футбольной национальной лиги.
В матче против «Мордовии» (2:2) 20-летний нападающий отметился дублем. Для игрока сине-бело-голубых это второе попадание в символическую сборную лиги.
Всего в сезоне-2016/17 Гасилин провел 15 матчей и забил восемь мячей. «Зенит-2» в турнирной таблице идет на шестом месте с 26 очками.
Следующий матч подопечных Владислава Радимова состоится 22 октября в Петербурге против «Кубани». Начало игры в 13:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически