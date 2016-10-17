Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард2 : 3ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига1 : 2 БСпартак
Теннис  Касаткина6:4, 6:1Бенчич
Футбол  Анжи0 : 0Терек
Хоккей  Медвешчак2 : 1Ак Барс
Футбол  Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» оштрафует Икарди, но не лишит его капитанской повязки

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Интер»Комментарии

«Интер» не лишит капитанской повязки аргентинского форварда Мауро Икарди, как того требовали фанаты, сообщает официальный сайт клуба.

При этом, футболист будет оштрафован за некорректное поведение.

Напряжение в отношениях между фанатами «Интера» и игроком возникло после публикации его автобиографии. По мнению болельщиков, Икарди исказил несколько фактов, в том числе описав историю, которая произошла в феврале 2015 года после матча с «Сассуоло». Ультрас считают, что в автобиографии Икарди намеренно выставил себя в лучшем свете по сравнению с ними.

После матча с «Кальяри» у дома игрока появился оскорбительный баннер. А при появлении самого Икарди 40 фанатов попытались атаковать его машину. Лишь с помощью вооруженных охранников аргентинец смог зайти в дом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дибала продлит контракт с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Милан» победил «Кьево» и поднялся на третье место в серии A«Милан» одержал победу над «Кьево» (3:1) в матче восьмого тура серии A на стадионе Марк Антонио Бентегоди в Вероне.Серия А. 8-й тур. «Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью, «Интер» проиграл «Кальяри» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Италии.40 болельщиков «Интера» атаковали машину Икарди после матча с «Кальяри»Группа из 40 болельщиков «Интера» напала на машину форварда команды Мауро Икарди, когда он подъехал к дому после матча восьмого тура серии A с «Кальяри» (1:2).Хавьер Дзанетти: Икарди будет наказан, потому что фанаты – самое главноеВице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что клуб предпримет меры дисциплинарного характера в отношении форварда Мауро Икарди после выхода его автобиографии.Иммобиле спас «Лацио» в матче с «Болоньей», забив на 7-й добавленной минутеВ матче восьмого тура чемпионата Италии «Болонья» и «Лацио» сыграли вничью (1:1).Автогол Хандановича помог «Кальяри» одержать волевую победу над «Интером»В матче восьмого тура чемпионата Италии миланский «Интер» на своем поле проиграл «Кальяри» (1:2).Момент дня. Судьи в Италии думают 10 секунд и только потом ставят пенальтиМомент дня. Судьи в Италии думают 10 секунд и только потом ставят пенальтиГерои эпизода – наш старый друг Бруну Алвеш и известный судья Никола Риццоли. А еще Мауро Икарди, который потом промажет с 11-метрового.«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничьюМатч восьмого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Мафия предложила бывшему форварду ФК «Москва» сломать ноги Мауро ИкардиПредставители итальянских криминальных структур предложили свои услуги нападающему «Торино» и сборной Аргентины Макси Лопесу.Массимилиано Аллегри: Ошибка Буффона разбудила «Ювентус»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.Дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ювентуса».«Пескара» в меньшинстве сыграла вничью с «Сампдорией»В матче восьмого тура чемпионата Италии «Пескара» на своем поле сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1).Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»Дубль Джеко принес «Роме» победу над «Наполи»Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ромой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет самые интересные матчи выходных в европейском футболе.Батшуайи не намерен покидать «Челси» и планирует завоевать место в основе «синих»Переезд в чемпионат Италии не входит в планы форварда Миши Батшуайи. Об этом сообщает издание The Sun.«Ювентус», а также три клуба из Примеры претендуют на КасорлуПолузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду летом 2017 года.«Наполи» планирует приобрести ДрогбаТренерский штаб «Наполи» начал поиски замены нападающему Аркадиушу Милику, который получил разрыв передней крестообразной связки колена.Диего Марадона: Тотти нужно продолжать карьеруЧемпион мира и лучший игрок чемпионата мира 1986 года Диего Марадона призвал итальянца Франческо Тотти не завершать карьеру.«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.

Интер
Интеркалендарьстатистика
Мауро Икарди
Мауро Икардивсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение