«Интер» оштрафует Икарди, но не лишит его капитанской повязки
«Интер» не лишит капитанской повязки аргентинского форварда Мауро Икарди, как того требовали фанаты, сообщает официальный сайт клуба.
При этом, футболист будет оштрафован за некорректное поведение.
Напряжение в отношениях между фанатами «Интера» и игроком возникло после публикации его автобиографии. По мнению болельщиков, Икарди исказил несколько фактов, в том числе описав историю, которая произошла в феврале 2015 года после матча с «Сассуоло». Ультрас считают, что в автобиографии Икарди намеренно выставил себя в лучшем свете по сравнению с ними.
После матча с «Кальяри» у дома игрока появился оскорбительный баннер. А при появлении самого Икарди 40 фанатов попытались атаковать его машину. Лишь с помощью вооруженных охранников аргентинец смог зайти в дом.