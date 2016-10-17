Владимир Кличко выйдет на ринг 10 декабря

Экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко проведет свой следующий поединок 10 декабря.

Об этом сообщил менеджер боксера Берндт Бенте. По его словам, велика вероятность того, что бой с участием Владимира будет титульным.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года в Манчестере.

Владимир Кличко в октябре должен был провести повторный бой с Тайсоном Фьюри за чемпионские титулы WBA и WBO, однако англичанин добровольно отказался от своих поясов. В ближайшее время он будет проходить курс лечения от депрессии.