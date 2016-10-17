Андрей Рублев: В матче против Сербии у сборной России будут шансы

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что у сборной России, вышедшей в Мировую группу Кубка Дэвиса, в следующем году будут шансы обыграть в первом круге сборную Сербии.

Рублев в нынешнем сезоне выступал в составе российской сборной в парном разряде — так, в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса он вместе с Константином Кравчуком обыграл казахстанцев Андрея Голубева и Александра Недовесова.

- Против сербов шансы есть, - отметил Рублев в разговоре с журналистами. - Понятно, что Новак Джокович — это Новак Джокович. Но если брать всех остальных, то и у Карена (Хачанова — прим.ред.), и у Кузи (Андрея Кузнецова — прим.ред.) есть шансы их обыграть. Понятно, что невозможное возможно, и Джоковича тоже победить можно, но тот же Карен недавно обыграл Виктора Троицки, второго номера Сербии. Да и в паре есть шансы.

- Вы с Кравчуком на Кубке Дэвиса не проиграли ни одного матча в парном разряде. Планируете наигрывать вашу комбинацию?

- Если я проигрываю на турнирах одиночку, то как правило, уезжаю тренироваться и пару не играю. На Кубке Кремля выступаю в паре просто потому что дома мало бываю. Вот и решил не только одиночку сыграть. К тому же, у меня рейтинг пока недостаточно высок для того, чтобы попадать на большие турниры.