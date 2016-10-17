«Анжи» и «Терек» сыграли вничью
Матч 10-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» - «Терек» завершился нулевой ничьей.
На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Терека» Факундо Пириса, получивший вторую желтую карточку.
Команды по-прежнему остаются соседями по турнирной таблице. «Терек» идет седьмым, «Анжи» находится на восьмой позиции.
22 октября «Терек» сыграет на своем поле с казанским «Рубином». «Анжи» в тот же день на выезде сразится с «Томью».
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Гасанов, Паршивлюк, Мусалов, Шандао, Ямбере, Иличевич, Маевский, Боли (Будковский, 86), Эбесилио (Бериша, 46)
Терек: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Торже (Лебеденко, 74), Пирис, Грозав (Иванов, 82), Кузяев, Мохаммади, Балай, Митришев (Роши, 81)
Предупреждения:
Шандао, 58 - Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90
Удаления:
нет - Пирис, 82
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
17 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция