Никита Пивцакин: Омск – мой родной город, мне было тяжелее в два раза
Защитник ХК ЦСКА Никита Пивцакин поделился впечатлениями от матча ЦСКА - «Авангард».
- На самом деле тяжелая игра была. Очень хорошая поддержка трибун, тяжело играть. Для меня это родной город, мне тяжелее в два раза. Я настраивался на игру, переживал, но после первого периода груз с плеч упал. Повезло, что третий гол забили. Наброс на ворота, подставление – «доели» все-таки.
- Какие мысли были во время видеопросмотра?
- Сидишь и думаешь: гол или нет? Сил просто осталось мало, а если забили, то легче станет, а если нет, то надо продолжать играть в свою игру.
- Буквально за десять дней две игры с «Авангардом» сыграли. Что
можете о команде сказать?
- Первый матч не играл, смотрел с трибуны, но это совсем другое. Классная команда – что я могу еще сказать? Играет дома всегда хорошо, трибуны гонят. Нам было очень сложно. Я рад, что мы выиграли, - цитирует Пивцакина официальный сайт «Авангард».
Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция