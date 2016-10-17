Никита Пивцакин: Омск – мой родной город, мне было тяжелее в два раза

Защитник ХК ЦСКА Никита Пивцакин поделился впечатлениями от матча ЦСКА - «Авангард».

- На самом деле тяжелая игра была. Очень хорошая поддержка трибун, тяжело играть. Для меня это родной город, мне тяжелее в два раза. Я настраивался на игру, переживал, но после первого периода груз с плеч упал. Повезло, что третий гол забили. Наброс на ворота, подставление – «доели» все-таки.

- Какие мысли были во время видеопросмотра?

- Сидишь и думаешь: гол или нет? Сил просто осталось мало, а если забили, то легче станет, а если нет, то надо продолжать играть в свою игру.

- Буквально за десять дней две игры с «Авангардом» сыграли. Что можете о команде сказать?

- Первый матч не играл, смотрел с трибуны, но это совсем другое. Классная команда – что я могу еще сказать? Играет дома всегда хорошо, трибуны гонят. Нам было очень сложно. Я рад, что мы выиграли, - цитирует Пивцакина официальный сайт «Авангард».

Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.

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