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Никита Пивцакин: Омск – мой родной город, мне было тяжелее в два раза

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Защитник ХК ЦСКА Никита Пивцакин поделился впечатлениями от матча ЦСКА - «Авангард».

- На самом деле тяжелая игра была. Очень хорошая поддержка трибун, тяжело играть. Для меня это родной город, мне тяжелее в два раза. Я настраивался на игру, переживал, но после первого периода груз с плеч упал. Повезло, что третий гол забили. Наброс на ворота, подставление – «доели» все-таки.

- Какие мысли были во время видеопросмотра?
- Сидишь и думаешь: гол или нет? Сил просто осталось мало, а если забили, то легче станет, а если нет, то надо продолжать играть в свою игру.

- Буквально за десять дней две игры с «Авангардом» сыграли. Что можете о команде сказать?
- Первый матч не играл, смотрел с трибуны, но это совсем другое. Классная команда – что я могу еще сказать? Играет дома всегда хорошо, трибуны гонят. Нам было очень сложно. Я рад, что мы выиграли, - цитирует Пивцакина официальный сайт «Авангард».

Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.

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Регулярный чемпионат

Матч

Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).

Место и дата

17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция


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