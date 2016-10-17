Максим Пестушко: С ЦСКА была достаточно равная игра
Нападающий ХК «Авангард» Максим Пестушко поделился впечатлениями от матча своей команды с ЦСКА.
- В первом периоде быстро пропустили, но вернулись в игру. Могли еще
забить, но все ушло в борьбу.
- Да, к сожалению, пропустили быстрый гол, но ничего страшного. Сегодня была достаточно равная игра. Хорошо, что в первом периоде быстро вернулись в игру. Но голы с лёту... Видите, как здорово они в теннис играют? Поэтому, к сожалению, проиграли сегодня.
- ЦСКА по итогам двух матчей чем-то вас удивил?
- Нет, в принципе, мы получили то, чего ждали, и в Москве были готовы к их активной игре, к тому, что будет много силовой борьбы. Я думаю, были не только готовы, но и не уступали ни в чем. В Москве, может быть, даже немного превосходили в этом компоненте. Они как играли в последние годы, так и играют.
Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - ЦСКА - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ничушкин (Алексеев, Сорокин), 1:50 (0:1). Рой (Соботка, Мартынов), 9:31 (1:1). Попов (Киселевич, Телегин), 32:18 (1:2). Пьянов (Пестушко, Кучерявенко), 38:18 (2:2). Андронов (Пивцакин, Ничушкин), 57:15 (2:3).
Место и дата
17 октября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция