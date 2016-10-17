Максим Пестушко: С ЦСКА была достаточно равная игра

Нападающий ХК «Авангард» Максим Пестушко поделился впечатлениями от матча своей команды с ЦСКА.

- В первом периоде быстро пропустили, но вернулись в игру. Могли еще забить, но все ушло в борьбу.

- Да, к сожалению, пропустили быстрый гол, но ничего страшного. Сегодня была достаточно равная игра. Хорошо, что в первом периоде быстро вернулись в игру. Но голы с лёту... Видите, как здорово они в теннис играют? Поэтому, к сожалению, проиграли сегодня.

- ЦСКА по итогам двух матчей чем-то вас удивил?

- Нет, в принципе, мы получили то, чего ждали, и в Москве были готовы к их активной игре, к тому, что будет много силовой борьбы. Я думаю, были не только готовы, но и не уступали ни в чем. В Москве, может быть, даже немного превосходили в этом компоненте. Они как играли в последние годы, так и играют.

Напомним, что омский «Авангард» уступил на домашней арене московским армейцам со счетом 2:3. Для «ястребов» это поражение стало третьим подряд в чемпионате КХЛ.

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