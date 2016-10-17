Алексей Сорокин: У нынешнего подрядчика стадиона в Петербурге темпы очень серьезные

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строительстве стадиона в Петербурге.

- У нас была определенная заминка, которая связана со сменой генерального подрядчика. Сейчас у нынешнего подрядчика, компании «Метрострой», темпы очень серьезные. У нас нет никаких сомнений, что строительная компания к декабрю - вполне достижимый результат. Мы видим большой прогресс. Мы видим, что на площадке работает около трех тысяч строителей, поэтому стадион будет закончен вовремя, - сказал Сорокин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».



Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.