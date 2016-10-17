Касаткина обыграла Бенчич на Кубке Кремля
Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг Кубка Кремля, обыграв швейцарку Белинду Бенчич.
Касаткина уступала в первой партии 2:4, но затем выиграла семь геймов подряд. Второй сет прошел под диктовку российской теннисистки. Матч продолжался 1 час и 1 минуту.
Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи Екатерина Макарова - Николь Гиббз.
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард. Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Бенчич Б. (Швейцария) - 6:4, 6:1
Место и дата
17 октября 20:30, , Онлайн-трансляция
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