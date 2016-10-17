Петерис Скудра: Слишком много индивидуальных ошибок допустила наша молодежь

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от игры своей команды с «Йокеритом».

- Слишком много индивидуальных ошибок допустила наша молодежь. Эти оплошности привели к голам в наши ворота. Мы этим ребятам доверяем, но, когда высокое качество игры у соперника, они явно просто не тянут, - цитирует Скудру официальный сатй «Торпедо».

Напомним, в матче с «Йокеритом» хоккеисты «Торпедо» уступили со счетом 1:4.

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