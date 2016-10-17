Петерис Скудра: Слишком много индивидуальных ошибок допустила наша молодежь
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от игры своей команды с «Йокеритом».
- Слишком много индивидуальных ошибок допустила наша молодежь. Эти оплошности привели к голам в наши ворота. Мы этим ребятам доверяем, но, когда высокое качество игры у соперника, они явно просто не тянут, - цитирует Скудру официальный сатй «Торпедо».
Напомним, в матче с «Йокеритом» хоккеисты «Торпедо» уступили со счетом 1:4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Торпедо - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Салминен (Пильстрём, Лауридсен), 0:38 (1:0). Ильин (Петтерссон, Вишневский), 10:21 (1:1). Мяки (Анттила, Керянен), 21:39 (2:1). О'Нейлл (Регин), 36:20 (3:1). Йоэнсуу (Геноуэй, О'Нейлл), 44:48 (4:1).
Место и дата
17 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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