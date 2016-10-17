«Спартак» в серии буллитов одолел рижское «Динамо»

Хоккеисты «Спартака» в гостях одолели рижское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1.

В основное время заброшенной шайбой в составе рижан отметился Патрик Маллен. У «Спартака» точным броском отличился Артем Воронин.

Победный буллит на свой счет записал Вадим Бердников.



В следующем матче 19 октября «Спартак» в Минске встретится с местным «Динамо». В тот же день рижские динамовцы на своей арене примут нижегородское «Торпедо».

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