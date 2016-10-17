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Анонсированы формат и расписание квалификаций на ESL One Genting

Дмитрий Галкин
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Организаторы Electronic Sports League поделились подробностями квалификации к турниру ESL One Genting по Dota 2.

Квалификация пройдет в виде открытых и закрытых отборочных. В Европе, Америке и Азии открытые отборочные начнутся 21 октября, в которых примут участие до 512 команд. Матчи пройдут в формате bo1, а со стадии четвертьфиналов в bo3. Четыре сильнейших коллектива пройдут в следующую часть квалификации. 

Региональные отборочные в Европе и Америка пройдут с 31 октября по 6 ноября, а в Юго-Восточной Азии с 16 по 21 ноября. Также на квалификацию будут приглашены 8 команд, четыре из которых сыграют с победителями открытых отборочных, а остальные выступят в следующем этапе квалификации.

ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января. Призовой фонд составит 250 000 долларов. Прямое приглашение уже получила команда fnatic.

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