Войтек Вольски: Врачи уверены, что я полностью восстановлюсь

Врачи считают, что нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вльски сможет полностью восстановиться. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Я поражен той поддержкой, которую получил в течение последних дней со всего мира. Большое всем спасибо. Пройдет несколько месяцев пока я снова смогу играть. Но врачи уверены, что я полностью восстановлюсь», - написал хоккеист.

Напомним, форвард «Металлурга» Войтек Вольски получил травму в игре с «Барысом» (3:1), в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. Сразу после столкновения Вольски был доставлен в больницу.

Травма нападающего оказалась достаточно серьезной – перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга.