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Бернард Хопкинс проведет прощальный бой 17 декабря

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ESPNКомментарии

Старейший чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс проведет прощальный поединок 17 декабря в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Соперником Хопкинса будет 27-летний соотечественник Джо Смит, который 18 июля текущего года сенсационно нокаутировал поляка Анджея Фонфару.

В послужном списке 51-летнего Бернарда Хопкинса - 20 успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе, а также чемпионство в полутяжелой весовой категории. В ноябре 2014 года он уступил по очкам в титульном поединке за три пояса (WBA, WBO, IBF) россиянину Сергею Ковалеву и с тех пор на ринг не выходил.

В последние годы Хопкинс является одним из функционеров компании Golden Boy Promotions.



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