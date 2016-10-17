Бернард Хопкинс проведет прощальный бой 17 декабря
Старейший чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс проведет прощальный поединок 17 декабря в Инглвуде (США, штат Калифорния).
Соперником Хопкинса будет 27-летний соотечественник Джо Смит, который 18 июля текущего года сенсационно нокаутировал поляка Анджея Фонфару.
В послужном списке 51-летнего Бернарда Хопкинса - 20 успешных защит титулов чемпиона мира в среднем весе, а также чемпионство в полутяжелой весовой категории. В ноябре 2014 года он уступил по очкам в титульном поединке за три пояса (WBA, WBO, IBF) россиянину Сергею Ковалеву и с тех пор на ринг не выходил.
В последние годы Хопкинс является одним из функционеров компании Golden Boy Promotions.
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