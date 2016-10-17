Бернард Хопкинс проведет прощальный бой 17 декабря

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Бернард Хопкинс: Уорду нужно обратить мощь Ковалева против него самого Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс рассказал о том, что может помочь Андре Уорду победить Сергея Ковалева.

Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждать Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.

Бернард Хопкинс: Я легко побью Головкина. Это был бы бой матадора с разъяренным быком 51-летний американский боксер Бернард Хопкинс бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.

Андре Уорд: Я не собирался жать руку Ковалеву Американский боксер Андре Уорд поделился мнением о своем сопернике россиянине Сергее Ковалеве.

Бернард Хопкинс: Я бы не советовал Уорду драться с Ковалевым прямо сейчас Известный американский боксер Бернард Хопкинс считает, что Андре Уорду следует выйти на ринг против чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO (Super) и IBF Сергеем Ковалевым позже, чем в осенью 2016 года.

Сергей Ковалев: Бернард Хопкинс – красавчик, наш человек. Я могу в любой момент позвонить ему Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев рассказал о дружеских отношениях, которые сложились у него с легендой американского бокса Бернардом Хопкинсом.

Кэти Дува: Роуч ошибся. Ковалев обнимался не со Стивенсоном, а с Хопкинсом Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува опровергла слова тренера Фредди Роуча, который заявил, что россиянин Сергей Ковалев после боя с Жаном Паскалем дружески обнимался с канадцем Адонисом Стивенсоном.

Бернард Хопкинс: Прямо сейчас Ковалев фаворит в бою с Уордом из-за бездействия последнего По мнению легенды американского бокса Бернарда Хопкинса, Сергей Ковалев сегодня является фаворитом в предстоящем поединке с Андре Уордом.

Бернард Хопкинс: В 2016 году хочу провести исторический бой Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс собирается в 2016 году провести поединок, который будет иметь значение для его наследия.

Бернард Хопкинс: Бой Альварес-Головкин состоится в сентябре 2016 года Экс-чемпион мира в двух весовых категориях и один из руководителей компании Golden Boy 50-летний американец Бернард Хопкинс заявил, что бой между Саулем Альварес и Геннадием Головкиным состоится в сентябре следующего года.

Бернард Хопкинс: Хочу провести бой против Абрахама в январе Бывший чемпион мира в среднем и полутяжелом весе 50-летний американец Бернард Хопкинс заявил, что свой последний планирует провести в январе.

Бой Артура Абрахама и Бернарда Хопкинса может состояться в 2016 году Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весе 50-летний американец Бернард Хопкинс некоторое время заявил, что его целью является завоевание титула чемпиона мира во втором среднем весе.

Бернард Хопкинс отказался от боя с Бетербиевым Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс отказался проводить «элиминатор» по версии IBF в полутяжелом весе с россиянином Артуром Бетербиевым.

IBF санкционировала бой Бетербиева и Хопкинса Международная боксёрская федерация (IBF) назначила отборочный поединок за звание официального претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между российским боксером Артуром Бетербиевым и американцем Бернардом Хопкинсом, сообщает Boxingscene.

Бернард Хопкинс хочет провести бой против Артура Абрахама Бывший чемпион мира в среднем и полутяжелом весе 50-летний американец Бернард Хопкинс заявил, что его целью является завоевание титула чемпиона мира во втором среднем весе.

Бернард Хопкинс: Мне нужен опасный соперник. Например, Головкин Известный боксер 50-летний Бернард Хопкинс заявил, что собирается провести последний бой с серьезным противником, а наиболее подходящим кандидатом на эту роль является казахстанец Геннадий Головкин.

Бернард Хопкинс: Котто – Альварес? 60-40 в пользу Котто из-за опыта Бернард Хопкинс: Котто – Альварес? 60-40 в пользу Котто из-за опыта

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