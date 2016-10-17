Рашид Рахимов: Попросил обратить внимание на Беришу и Боли
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (0:0).
- Давайте начнем с вопросов, комментарий будет истекать по ходу общения, предложил Рахимов журналистам.
- Какая задача стоит на этот сезон?
- Мы естественно хотим улучшить тот результат, который у нас был в прошлом году. К этому нужно стремиться обязательно. Мы потеряли достаточно много игроков. Из того состава которым мы играли в прошлом году сегодня нет в составе Маурисио, Адилсона, Айсати, Рыбуса, Кудряшова. Сегодня пришли новые игроки, и мы еще пока не вернулись к той игре, которая была у нас в прошлом году. Нужна стабильность в игре чтобы показывать результат, а у нас пока её нет. Нельзя довольствоваться тем, что происходит. Нужно двигаться дальше, а как это будет, покажет время.
- Довольны ли вы сегодняшним результатом и игрой команды?
- Тем, что игроки выкладывалась, я доволен. Команда выглядела неплохо. Что, касается самой игры то, сетовать можете и вы и мы, так как не использовали моменты, которые были и у нас и у вас.
- На каких игроков «Анжи» Вы просили обращать особое внимание?
- Ризвана Уциева просил не обращать внимания на движение корпусом Бериши. Когда соперник начинает поддаваться на такие движения его легко обыгрывать. В принципе Ризван с этим «моментом» справился. На Боли который очень подвижный, хорошо цепляется за мяч. Наши центральные защитники справились с этой «задачей». Мы отдельно говорили об Иличевиче. Мы его знаем еще по бундеслиге. С хорошим дриблингом с хорошей техникой игрок. Обращали внимание и на слабые места «Анжи» но сегодня не смогли их использовать, - сказал Рахимов.
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Гасанов, Паршивлюк, Мусалов, Шандао, Ямбере, Иличевич, Маевский, Боли (Будковский, 86), Эбесилио (Бериша, 46)
Терек: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Торже (Лебеденко, 74), Пирис, Грозав (Иванов, 82), Кузяев, Мохаммади, Балай, Митришев (Роши, 81)
Предупреждения:
Шандао, 58 - Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90
Удаления:
нет - Пирис, 82
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
17 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция