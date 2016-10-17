Рашид Рахимов: Попросил обратить внимание на Беришу и Боли

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (0:0).

- Давайте начнем с вопросов, комментарий будет истекать по ходу общения, предложил Рахимов журналистам.

- Какая задача стоит на этот сезон?

- Мы естественно хотим улучшить тот результат, который у нас был в прошлом году. К этому нужно стремиться обязательно. Мы потеряли достаточно много игроков. Из того состава которым мы играли в прошлом году сегодня нет в составе Маурисио, Адилсона, Айсати, Рыбуса, Кудряшова. Сегодня пришли новые игроки, и мы еще пока не вернулись к той игре, которая была у нас в прошлом году. Нужна стабильность в игре чтобы показывать результат, а у нас пока её нет. Нельзя довольствоваться тем, что происходит. Нужно двигаться дальше, а как это будет, покажет время.

- Довольны ли вы сегодняшним результатом и игрой команды?

- Тем, что игроки выкладывалась, я доволен. Команда выглядела неплохо. Что, касается самой игры то, сетовать можете и вы и мы, так как не использовали моменты, которые были и у нас и у вас.

- На каких игроков «Анжи» Вы просили обращать особое внимание?

- Ризвана Уциева просил не обращать внимания на движение корпусом Бериши. Когда соперник начинает поддаваться на такие движения его легко обыгрывать. В принципе Ризван с этим «моментом» справился. На Боли который очень подвижный, хорошо цепляется за мяч. Наши центральные защитники справились с этой «задачей». Мы отдельно говорили об Иличевиче. Мы его знаем еще по бундеслиге. С хорошим дриблингом с хорошей техникой игрок. Обращали внимание и на слабые места «Анжи» но сегодня не смогли их использовать, - сказал Рахимов.