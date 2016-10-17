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Александр Бубнов: Никаких вопросов к арбитру матча «Спартак» - «Ростов» у меня нет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал работу арбитра Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».

- Никаких вопросов к арбитру матча у меня нет. Меня не волнует, что говорят некоторые эксперты, считая, что желтой карточки за фол Кудряшова на Зобнине было бы достаточно. Если бы так в бедро «прилетело» Олегу Романцеву или Валерию Карпину, они бы точно изменили свое мнение об эпизоде. Чистейшее удаление! Разъясню для сомневающихся: Кудряшов даже близко до мяча не дотягивался, когда спартаковец уже прокинул его себе на ход. По новым директивам УЕФА и ФИФА это удаление, а может, и последующая дополнительная дисквалификация. Кудряшова за такой фол уже удаляли с «Аяксом», выводов он не сделал.

Никакого заговора против «Ростова» со стороны судей не вижу — это вина непосредственно игроков. Или установка, или нехватка мастерства при игре в отборе. Пусть тренеры разбираются с этим, — заявил Бубнов.

Ранее бывший главный тренер «Спартака», эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказал мнение, что эпизод с фолом Кудряшова тянул только на желтую карточку.

Такого же мнения придерживается инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд.

Напомним, в матче «Спартак» - «Ростов» (1:0) Безбородов удалил с поля двух защитников гостей - Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

Голосование: Справедливо ли удалили Кудряшова?

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