Павел Врба: Мы находимся там, где и представляли себе

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Тереком» (0:0).

- Этот результат соответствует той игре, которую мы увидели. Обе команды имели шансы но, к сожалению, не использовали их вот и результат 0:0.

В первом тайме мы не играли, так как представляли себе. Во втором мы оживили игру стали играть немного быстрее, но результата это не принесло.

- Вы говорили, что после десятого тура, будем знать, какие цели и задачи будем ставить. Прошел десятый тур, и какие же цели и задачи в этом сезоне?

- Мы находимся там, где и представляли себе, что будем находиться. Надеюсь, что весной все травмированные игроки наберут форму, и мы сможем показывать другой футбол.

- Уже второй матч Бериша выходит на замену, с чем это связано?

- С лимитом на легионеров, - сказал Врба.