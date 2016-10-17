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Павел Врба: Мы находимся там, где и представляли себе

Махмуд Нурмагомедов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Тереком» (0:0).

- Этот результат соответствует той игре, которую мы увидели. Обе команды имели шансы но, к сожалению, не использовали их вот и результат 0:0.

В первом тайме мы не играли, так как представляли себе. Во втором мы оживили игру стали играть немного быстрее, но результата это не принесло.

- Вы говорили, что после десятого тура, будем знать, какие цели и задачи будем ставить. Прошел десятый тур, и какие же цели и задачи в этом сезоне?
- Мы находимся там, где и представляли себе, что будем находиться. Надеюсь, что весной все травмированные игроки наберут форму, и мы сможем показывать другой футбол.

- Уже второй матч Бериша выходит на замену, с чем это связано?
- С лимитом на легионеров, - сказал Врба.

Матч

Анжи - Терек - 0:0

Состав

Анжи: Беленов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Гасанов, Паршивлюк, Мусалов, Шандао, Ямбере, Иличевич, Маевский, Боли (Будковский, 86), Эбесилио (Бериша, 46)

Терек: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Торже (Лебеденко, 74), Пирис, Грозав (Иванов, 82), Кузяев, Мохаммади, Балай, Митришев (Роши, 81)

Предупреждения:

Шандао, 58 - Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90

Удаления:

нет - Пирис, 82

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

17 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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