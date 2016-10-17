Павел Врба: Мы находимся там, где и представляли себе
Главный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча с «Тереком» (0:0).
- Этот результат соответствует той игре, которую мы увидели. Обе команды имели шансы но, к сожалению, не использовали их вот и результат 0:0.
В первом тайме мы не играли, так как представляли себе. Во втором мы оживили игру стали играть немного быстрее, но результата это не принесло.
- Вы говорили, что после десятого тура, будем знать, какие цели и задачи будем ставить. Прошел десятый тур, и какие же цели и задачи в этом сезоне?
- Мы находимся там, где и представляли себе, что будем находиться. Надеюсь, что весной все травмированные игроки наберут форму, и мы сможем показывать другой футбол.
- Уже второй матч Бериша выходит на замену, с чем это связано?
- С лимитом на легионеров, - сказал Врба.
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Гаджибеков (Тигиев, 69), Гасанов, Паршивлюк, Мусалов, Шандао, Ямбере, Иличевич, Маевский, Боли (Будковский, 86), Эбесилио (Бериша, 46)
Терек: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Торже (Лебеденко, 74), Пирис, Грозав (Иванов, 82), Кузяев, Мохаммади, Балай, Митришев (Роши, 81)
Предупреждения:
Шандао, 58 - Пирис, 22; Анхель, 65; Городов, 90
Удаления:
нет - Пирис, 82
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
17 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция