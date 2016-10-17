Евролига оштрафовала «Галатасарай» за поведение фанатов клуба на матче с ЦСКА

Евролига оштрафовала стамбульский «Галатасарай» на 12 000 евро за поведение болельщиков команды во время домашнего матча с ЦСКА.

Напомним, ЦСКА обыграл «Галатасарай» в Турции со счетом 109:84.

Матч несколько раз прерывался из-за поведения болельщиков турецкого клуба, которые бросали на площадку посторонние предметы. После игры армейцы направили в администрацию Евролиги официальную жалобу на некорректное поведение фанатов «Галатасарая».

21 октября в матче второго тура группового раунда Евролиги ЦСКА на своей площадке сыграет с афинским «Панатинаикосом».





