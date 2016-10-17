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Илья Геркус: Непонятно, почему работа Семина в «Локомотиве» должна вызывать вопросы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Russia TodayКомментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус по-прежнему доверяет главному тренеру команды Юрию Семину.

- Непонятно, почему должна вызывать вопросы работа Юрия Семина. Доверие к нему большое. Команда находится под его руководством, пока что ничего серьёзного не произошло. Пять матчей без побед? Это вырвано из контекста. Два последних матча мы ведь не проиграли. Семин пришёл в «Локомотив» по ходу сезона. То, что забит всего один мяч в пяти встречах, тоже не катастрофа, голы еще придут. Я бы лучше обратил внимание, что сейчас в матче с «Амкаром» мы сыграли на ноль.

Мы думаем о зимней трансферной кампании постоянно. Есть мысли по поводу усиления каждой позиции, работа на этот счет ведется. Будем действовать в рамках текущего бюджета. Его размер? Скажем так, небольшой, - заявил Геркус.

«Локомотив» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 10 туров.

Юрий Семин вернулся на пост главного тренера железнодорожников 26 августа.


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