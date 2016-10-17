«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

Центральный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» завершился нулевой ничьей.

Первый тайм матча на «Энфилд Роуд» прошел фактически без голевых моментов. После перерыва «Ливерпуль» завладел инициативой: хозяева поля упустили несколько хороших возможностей для взятия ворот.

Подопечные Юргена Клоппа не смогли догнать лидеров премьер-лиги - «Манчестер Сити» и «Арсенал». Они отстают от этих команд на два очка, занимая четвертую строчку турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему идет на седьмом месте (14 очков).



22 октября в девятом туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем», а «МЮ» на следующий день на выезде сразится с «Челси» - бывшей командой Жозе Моуринью.