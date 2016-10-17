«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
Центральный матч 8-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» завершился нулевой ничьей.
Первый тайм матча на «Энфилд Роуд» прошел фактически без голевых моментов. После перерыва «Ливерпуль» завладел инициативой: хозяева поля упустили несколько хороших возможностей для взятия ворот.
Подопечные Юргена Клоппа не смогли догнать лидеров премьер-лиги - «Манчестер Сити» и «Арсенал». Они отстают от этих команд на два очка, занимая четвертую строчку турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему идет на седьмом месте (14 очков).
22 октября в девятом туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем», а «МЮ» на следующий день на выезде сразится с «Челси» - бывшей командой Жозе Моуринью.
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция