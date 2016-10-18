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Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Уралочку»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волейболистки московского «Динамо» в матче второго тура чемпионата России обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (25:23, 22:25, 25:21, 20:25, 15:10) в пользу «Динамо».

Таким образом, «Динамо» набрало пять очков и вышло на третье место в турнирной таблице. У «Уралочки» стало четыре очка. Она идет четвертой.

В следующем туре российской суперлиги «Уралочка» 20 октября сыграет в гостях с «Сахалином», а москвички 25 октября встретятся на выезде с «Динамо» из Краснодара.

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