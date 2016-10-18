Наталия Гончарова: У нас многое не получалось в матче с «Уралочкой»

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова призналась, что у ее команды мало что получалось в матче второго тура чемпионата России против «Уралочки-НТМК» (3:2).

«Наша игра сегодня заслуживает немало замечаний. У нас многое не получалось. Это очень плохо, что довели матч до пяти партий, нам есть над чем подумать. Нам нужно хорошо разобрать свои ошибки. Они связаны и с тем, что «Уралочка» здорово играла против нас, они хорошо сыграли в защите и усложнили нам жизнь. Пришлось пободаться в пяти партиях. Судя по сегодняшнему матчу, «Уралочка» не стала слабее из-за ухода нескольких игроков, включая Джек и Заряжко», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаровой.

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 (25:23, 22:25, 25:21, 20:25, 15:10) в пользу «Динамо».

Таким образом, «Динамо» набрало пять очков и вышло на третье место в турнирной таблице. У «Уралочки» стало четыре очка. Она идет четвертой.