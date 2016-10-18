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Виктория Моисеева: Цель на чемпионат Европы – выиграть медали

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Скип Виктория Моисеева призналась, что ее команде было нелегко победить дружину Анны Сидоровой в отборе на чемпионат Европы по керлингу, но игрокам удалось показать все, чему они научились за последние годы.

«В этом отборе нам было очень сложно, потому что мы играли против очень сильной команды, способной на многое. Если в какой-то момент нам казалось, что у нас все хорошо, и что судьба серии вот-вот решится в нашу пользу, мы все равно знали, что соперницы победу просто так не отдадут. Мы старались держать себя в руках и держаться на должном уровне.

На чемпионате Европы мы будем представлять страну, и нам нужно хорошо выступить. Так как сборная России уже много лет держится в числе призеров, то наша задача-минимум – завоевать медаль», - приводит «Р-Спорт» слова Моисеевой.

Команда Моисеевой в понедельник одержала победу над командой Сидоровой в шестой игре серии до четырех побед и завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в Шотландии.

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