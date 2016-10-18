Сергей Беланов: Думаю, команды Сидоровой и Моисеевой снова встретятся в отборе на ЧМ

Тренер сборной России, член исполкома Федерации керлинга России Сергей Беланов сообщил, что ФКР, вероятно, организует отбор на женский чемпионат мира, и у команды Анны Сидоровой будет шанс взять реванш у команды Виктории Моисеевой за проигрыш в квалификации на чемпионат Европы.

«Уверен, что перед чемпионатом мира снова будет отбор – Суперкубок. Я думаю, что такой сильной команде, как команде Сидоровой, федерация просто обязана дать шанс взять реванш. Думаю, что отбор пройдет в январе или феврале. Уверен, исполком федерации эту позицию поддержит», - приводит «Р-Спорт» слова Беланова.

Команда Моисеевой в понедельник одержала победу над командой Сидоровой в шестой игре серии до четырех побед и завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в ноябре в Шотландии. Для участия в чемпионате мира-2017 в Пекине россиянкам будет необходимо попасть в восьмерку сильнейших команд европейского первенства.