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Владимир Кондра: «Трентино» и «Крузейро» - главные конкуренты «Зенита» на клубном ЧМ

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Кондра считает, что волейболисты итальянского «Трентино» и бразильского «Крузейро» будут основными соперниками казанского «Зенита» на стартующем во вторник клубном чемпионате мира.

«В составе «Зенита» играют три лучших нападающих мира – Вильфредо Леон, Максим Михайлов и Мэтт Андерсон. Сыгранная команда, которая находится в хорошей форме. Но просто не будет. «Крузейро» и «Трентино» будут основными соперниками «Зенита». Итальянцы всегда выстреливают на подобных турнирах, а в Бразилии всегда играть тяжело с хозяевами. Но, думаю, «Зенит» очень хочет выиграть этот турнир. Даже просто называться чемпионом мира среди клубов - это серьезное дело», - приводит «Р-Спорт» слова Кондры.

Чемпионат мира среди клубов пройдет в Бразилии с 18 по 23 октября. «Зенит» прежде никогда не выигрывал этот турнир. В одной группе с чемпионами России выступят действующий обладатель трофея «Сада Крузейро» (Бразилия), «Аль-Гаиш» из Египта и тайваньский «Тайчун Банк». В группу B попали «Минас» (Бразилия), «Боливар» и УПСН из Аргентины, а также финалист Лиги чемпионов сезона-2015/16 «Трентино» из Италии.

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