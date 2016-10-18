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Шамиль Тарпищев: Целостного рисунка в игре «Спартака» пока не видно

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России, болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что целостного рисунка в игре красно-белых пока не просматривается.

«Рисунок целостный в игре красно-белых еще не просматривается абсолютно. Я думаю, что не хватает подбора игроков с большим профессионализмом, чтобы решать вопросы. С этой точки зрения мне импонирует главный тренер Массимо Каррера, потому что он знает, против кого как играть. Но исполнить он не может, нужно усиление команды. Подкупает несомненно, что Каррера знает, что надо делать. Он может эмоционально зарядить команду», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

«Спартак» с 22 очками после 10 туров лидирует в чемпионате России, опережая петербургский «Зенит» по дополнительным показателям.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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