Горан Алексич стал ассистентом главного тренера в «Амкаре»

Сербский тренер Горан Алексич назначен ассистентом главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, сообщает официальный сайт пермской команды.

Специалист, обладающий тренерской лицензией УЕФА категории Pro, ранее уже работал в «Амкаре»: с 2009 году был координатором программы развития молодежного футбола клуба, а в 2011 и 2012 годах занимал должности старшего тренера и спортивного директора основной команды.

С 2013 по 2015 год Алексич работал главным тренером женского клуба «Звезда-2005». Под его руководством пермские футболистки дважды становились чемпионками России и дважды выигрывали Кубок России. Последним местом работы сербского специалиста был китайский клуб «Чанчунь Ятай».

После десяти туров «Амкар» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.