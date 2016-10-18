Горан Алексич стал ассистентом главного тренера в «Амкаре»
Сербский тренер Горан Алексич
назначен ассистентом главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева,
сообщает официальный сайт пермской команды.
Специалист, обладающий
тренерской лицензией УЕФА категории Pro, ранее уже работал в
«Амкаре»: с 2009 году был координатором программы развития
молодежного футбола клуба, а в 2011 и 2012 годах занимал должности старшего
тренера и спортивного директора основной команды.
С 2013 по 2015 год Алексич работал главным тренером женского клуба
«Звезда-2005». Под его руководством пермские футболистки дважды
становились чемпионками России и дважды выигрывали Кубок России. Последним
местом работы сербского специалиста был китайский клуб «Чанчунь
Ятай».
После десяти туров «Амкар» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.
Матч
Состав
Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев
Предупреждения:
Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция