Дубль Ляйича помог «Торино» победить «Палермо»
Футболисты «Торино» в гостях обыграли «Палермо» в матче восьмого
тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Палермо, завершилась со
счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дубль оформил Адем Ляйич, а по мячу
забили Марко Бенасси и Даниэле Базелли. У «Палермо» точный удар в активе Ивайло
Чочева.
«Торино» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной
таблице серии А, а «Палермо» с 6 баллами располагается на 18-й строчке.
В матчах следующего тура «Торино» 23 октября дома сыграет с «Лацио», а «Палермо» в этот день на выезде сразится с «Ромой».
Матч
Голы
Чочев 5 (1:0). Льяич 25 (1:1). Льяич 40 (1:2). Бенасси 45 (1:3). Баселли 50 (1:4).
Состав
Палермо: Посавец, Витьелло (Ционек, 76), Гонсалес, Анджелкович, Алеесами, Рисполи, Энрике, Чочев, Бентивенья (Хильемарк, 15, Квайсон, 46), Несторовски, Диаманти
Торино: Харт, Кастан, Роззеттини, Заппакоста, Баррека, Вальдифьори (Лукич, 84), Бенасси, Фальке, Баселли (Оби, 66), Льяич (Бойе, 55), Белотти
Предупреждения:
Витьелло, 33; Чочев, 37; Гонсалес, 57; Анджелкович, 69 - Льяич, 41; Бойе, 80
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
17 октября 21:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция