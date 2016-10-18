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Дубль Ляйича помог «Торино» победить «Палермо»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Торино» в гостях обыграли «Палермо» в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Палермо, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дубль оформил Адем Ляйич, а по мячу забили Марко Бенасси и Даниэле Базелли. У «Палермо» точный удар в активе Ивайло Чочева.

«Торино» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, а «Палермо» с 6 баллами располагается на 18-й строчке.

В матчах следующего тура «Торино» 23 октября дома сыграет с «Лацио», а «Палермо» в этот день на выезде сразится с «Ромой».

Матч

Палермо - Торино - 1:4 (1:3)

Голы

Чочев 5 (1:0). Льяич 25 (1:1). Льяич 40 (1:2). Бенасси 45 (1:3). Баселли 50 (1:4).

Состав

Палермо: Посавец, Витьелло (Ционек, 76), Гонсалес, Анджелкович, Алеесами, Рисполи, Энрике, Чочев, Бентивенья (Хильемарк, 15, Квайсон, 46), Несторовски, Диаманти

Торино: Харт, Кастан, Роззеттини, Заппакоста, Баррека, Вальдифьори (Лукич, 84), Бенасси, Фальке, Баселли (Оби, 66), Льяич (Бойе, 55), Белотти

Предупреждения:

Витьелло, 33; Чочев, 37; Гонсалес, 57; Анджелкович, 69 - Льяич, 41; Бойе, 80

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

17 октября 21:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

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