Дубль Ляйича помог «Торино» победить «Палермо»

Футболисты «Торино» в гостях обыграли «Палермо» в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в понедельник в Палермо, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дубль оформил Адем Ляйич, а по мячу забили Марко Бенасси и Даниэле Базелли. У «Палермо» точный удар в активе Ивайло Чочева.

«Торино» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, а «Палермо» с 6 баллами располагается на 18-й строчке.

В матчах следующего тура «Торино» 23 октября дома сыграет с «Лацио», а «Палермо» в этот день на выезде сразится с «Ромой».