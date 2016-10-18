«Осасуна» на выезде одолела «Эйбар», одержав первую победу в чемпионате Испании
Футболисты «Эйбара» в домашнем матче восьмого тура чемпионата
Испании проиграли «Осасуне» из Памплоны.
Встреча, прошедшая в Эйбаре в понедельник, завершилась со счетом 3:2 в
пользу гостей, в составе которых отличились Серхио Леон, который оформил дубль,
и Роберто Торрес. У хозяев голы забили Гонсало Эскаланте и Серхи Энрик.
Таким образом, «Осасуна» одержала первую победу в чемпионате, набрала
шесть очков, но осталась на 19-м месте в турнирной таблице. У «Эйбара» осталось
11 очков. Он идет восьмым.
В следующем матче «Осасуна» 21 октября примет «Бетис», а «Эйбар» на выезде днем позже встретится с «Эспаньолом».
Матч
Голы
Эскаланте 2 (1:0). Леон 29 (1:1). Леон 32 (1:2). Энрих 45 (2:2). Торрес 58 (2:3).
Состав
Эйбар: Риесго, Луна, Дос Сантос (Рамис, 62), Лежён, Капа, Энрих, Педро Леон, Эскаланте (Нано, 46), Рико, Гарсия Д., Бебе (Пелетейро, 71)
Осасуна: Наузет, Фланьо М., Гарсия У., Ойер, Торрес, де лас Куэвас (Отегуи, 79), Дижар (Тьенса, 70), Гарсия Д., Леон (Аламо, 81), Беренгер, Риера
Предупреждения:
Капа, 62 - Дижар, 15; Леон, 75
Судья:
Марио Лопес Мелеро (Испания)
Место и дата
17 октября 21:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция