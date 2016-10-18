«Осасуна» на выезде одолела «Эйбар», одержав первую победу в чемпионате Испании

Футболисты «Эйбара» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании проиграли «Осасуне» из Памплоны.

Встреча, прошедшая в Эйбаре в понедельник, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Серхио Леон, который оформил дубль, и Роберто Торрес. У хозяев голы забили Гонсало Эскаланте и Серхи Энрик.

Таким образом, «Осасуна» одержала первую победу в чемпионате, набрала шесть очков, но осталась на 19-м месте в турнирной таблице. У «Эйбара» осталось 11 очков. Он идет восьмым.

В следующем матче «Осасуна» 21 октября примет «Бетис», а «Эйбар» на выезде днем позже встретится с «Эспаньолом».