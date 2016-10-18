Вячеслав Буцаев: «Сочи» после прошлой игры не хватало эмоций

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на нехватку эмоций у подопечных.

«Игра с соперником из конференции, когда каждое очко на вес золота. Мы неважно начали первый период, но смогли перестроиться по ходу и завести ребят. К сожалению, второй период нам полностью не удался. Соперник имел преимущество и владел инициативой. Третий период мы перевели в более правильное направление, создавали моменты, но здорово сыграл динамовский вратарь. В итоге мы смогли забить победный гол. Наверное, после прошлой игры нам не хватало эмоций, поэтому так неважно начали игру», - приводит слова Буцаева официальный сайт минского «Динамо».

Встреча, прошедшая в Сочи в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Эрик О'Делл и Юрий Александров. У «Динамо» отличился Александр Павлович.