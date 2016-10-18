Вячеслав Буцаев: «Сочи» после прошлой игры не хватало эмоций
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после победы над минским
«Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на нехватку эмоций у
подопечных.
«Игра с соперником из конференции, когда каждое очко на вес
золота. Мы неважно начали первый период, но смогли перестроиться по ходу и
завести ребят. К сожалению, второй период нам полностью не удался. Соперник
имел преимущество и владел инициативой. Третий период мы перевели в более
правильное направление, создавали моменты, но здорово сыграл динамовский
вратарь. В итоге мы смогли забить победный гол. Наверное, после прошлой игры
нам не хватало эмоций, поэтому так неважно начали игру», - приводит слова Буцаева
официальный сайт минского «Динамо».
Встреча, прошедшая в Сочи в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Эрик О'Делл и Юрий Александров. У «Динамо» отличился Александр Павлович.
Матч
ХК Сочи - Динамо Мн - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
О'Делл (Фантенберг, Мамкин), 14:55 (1:0 - бол.). Павлович (Стась), 39:41 (1:1). Александров (Крикунов, Игнатушкин), 62:15 (2:1).
Место и дата
17 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция