Николай Карполь: Женской сборной России нужен опытный педагог
Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь считает, что женскую
сборную России по волейболу в качестве тренера должен возглавить опытный
педагог, тогда у команды все будет в порядке.
«Женской сборной России нужен, прежде всего, опытный педагог,
знающий волейбол. И тогда все будет в порядке. Кандидатов на пост главного
тренера сборной я предлагать не буду, этим вопросом пусть занимается
федерация», - приводит «Р-Спорт» слова Карполя.
В конце сентября президиум Всероссийской федерации волейбола
(ВФВ) признал неудовлетворительным выступление женской сборной России на
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где россиянки в четвертьфинале уступили сербкам.
Контракт с главным тренером Юрием Маричевым продлен не был. ВФВ примет решение
о новом главном тренере женской сборной во второй половине ноября. Ранее
78-летний Карполь заявил, что не готов возглавить сборную России в силу своего
возраста.