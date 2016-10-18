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Николай Карполь: Женской сборной России нужен опытный педагог

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь считает, что женскую сборную России по волейболу в качестве тренера должен возглавить опытный педагог, тогда у команды все будет в порядке.

«Женской сборной России нужен, прежде всего, опытный педагог, знающий волейбол. И тогда все будет в порядке. Кандидатов на пост главного тренера сборной я предлагать не буду, этим вопросом пусть занимается федерация», - приводит «Р-Спорт» слова Карполя.

В конце сентября президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) признал неудовлетворительным выступление женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где россиянки в четвертьфинале уступили сербкам. Контракт с главным тренером Юрием Маричевым продлен не был. ВФВ примет решение о новом главном тренере женской сборной во второй половине ноября. Ранее 78-летний Карполь заявил, что не готов возглавить сборную России в силу своего возраста.

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