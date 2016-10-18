Юрген Клопп: Де Хеа блеснул парой сэйвов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьи с «Манчестер Юнайтед» в матче восьмого тура чемпионата Англии (0:0) выразил удовлетворение от результата и отметил игру вратаря соперника.

«Мы не сыграли на своем максимуме. Мы вроде бы хорошо начали матч, создавали давление на ворота соперника, но в завершающей фазе атаки не хватало последнего паса. Да и де Хеа блеснул парой сэйвов. Впрочем, соперник практически не создавал остроты у наших ворот.

Да, в конце нам не удался финальный штурм, зато мы не пропустили. Я удовлетворен ничьей, ведь в мире есть вещи и похоже», - приводит BBC слова Клоппа.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а «МЮ» не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.