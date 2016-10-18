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Юрген Клопп: Де Хеа блеснул парой сэйвов

Андрей Петухов
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьи с «Манчестер Юнайтед» в матче восьмого тура чемпионата Англии (0:0) выразил удовлетворение от результата и отметил игру вратаря соперника.

«Мы не сыграли на своем максимуме. Мы вроде бы хорошо начали матч, создавали давление на ворота соперника, но в завершающей фазе атаки не хватало последнего паса. Да и де Хеа блеснул парой сэйвов. Впрочем, соперник практически не создавал остроты у наших ворот.

Да, в конце нам не удался финальный штурм, зато мы не пропустили. Я удовлетворен ничьей, ведь в мире есть вещи и похоже», - приводит BBC слова Клоппа.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а «МЮ» не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)

Предупреждения:

нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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