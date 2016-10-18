Юрген Клопп: Де Хеа блеснул парой сэйвов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьи с «Манчестер
Юнайтед» в матче восьмого тура чемпионата Англии (0:0) выразил удовлетворение
от результата и отметил игру вратаря соперника.
«Мы не сыграли на своем максимуме. Мы вроде бы хорошо начали
матч, создавали давление на ворота соперника, но в завершающей фазе атаки не
хватало последнего паса. Да и де Хеа блеснул парой сэйвов. Впрочем, соперник
практически не создавал остроты у наших ворот.
Да, в конце нам не удался финальный штурм, зато мы не
пропустили. Я удовлетворен ничьей, ведь в мире есть вещи и похоже», - приводит BBC слова
Клоппа.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а «МЮ» не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция