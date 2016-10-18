Жозе Моуринью: Мы контролировали ход матча с «Ливерпулем», сэйв де Хеа – исключение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьи с «Ливерпулем» в матче восьмого тура чемпионата Англии (0:0) высказал мнение, что его подопечные контролировали ход происходящего на поле.

«Это была очень сложная игра, в которой хозяевам было труднее, чем над. Мы сохраняли контроль над игрой в течение длительного времени. Эпизод со спасением де Хеа – это исключение. «МЮ» контролировал ход матча и свои эмоции», - приводит Sky Sports слова Моуринью.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а «МЮ» не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.