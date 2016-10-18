Жозе Моуринью: Мы контролировали ход матча с «Ливерпулем», сэйв де Хеа – исключение
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тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьи с «Ливерпулем» в матче восьмого тура чемпионата Англии (0:0) высказал мнение, что
его подопечные контролировали ход происходящего на поле.
«Это была очень сложная игра, в которой хозяевам было
труднее, чем над. Мы сохраняли контроль над игрой в течение длительного времени.
Эпизод со спасением де Хеа – это исключение. «МЮ» контролировал ход матча и
свои эмоции», - приводит Sky Sports слова Моуринью.
Встреча, прошедшая в понедельник в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0. Команда Юргена Клоппа прервала серию из четырех побед подряд в чемпионате, а «МЮ» не смог обыграть соперника во второй встрече кряду.
Матч
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Матип, Клайн, Хендерсон, Джан, Милнер (Морено, 86), Мане, Коутиньо, Фирмино (Ориги, 86), Старридж (Лаллана, 60)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Смоллинг, Феллайни, Янг (Шоу, 90), Эррера, Погба, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд (Руни, 77)
Предупреждения:
нет - Байи, 43; Янг, 45; Ибрагимович, 90; Феллайни, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция