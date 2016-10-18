«Сан-Хосе» на выезде уступил «Рейнджерс»
Хоккеисты
«Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги обыграли «Сан-Хосе».
Встреча,
прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 7:4.
В составе хозяев по шайбе забросили Марк Стаал, Рик Нэш, Крис Крайдер, Кевин
Хейз, Джимми Веси, Матс Цуккарелло и Михаэль Грабнер. У гостей отличились Логан Кутюр, Джо
Павелски, а Брент Бернс оформил дубль.
Таким
образом, у «Рейнджерс» стало четыре очка. Столько же баллов по-прежнему в
активе «Сан-Хосе».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 20 октября в 03:00 (мск) примут «Детройт», а «Сан-Хосе» 19 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч
Рейнджерс - Сан-Хосе - 7:4 (1:1, 2:0, 4:3)
Голы:
Стаал (Зукарелло, Степан), 12:06 (1:0). Кутюр (Торнтон, Павелски), 19:02 (1:1 - бол.). Нэш (Макдона, Крейдер), 24:15 (2:1). Крейдер (Раанта, Макдона), 30:21 (3:1 - бол.). Бернс (Павелски, Мартин), 49:13 (3:2). Хэйс (Миллер, Фаст), 52:16 (4:2). Весей (Зукарелло, Степан), 52:37 (5:2). Бернс (Павелски), 53:57 (5:3). Павелски (Бернс, Гертль), 55:31 (5:4). Зукарелло 58:24 (6:4 - п.в.). Грабнер 59:53 (7:4 - п.в.).
Место и дата
18 октября 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция