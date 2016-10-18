«Сан-Хосе» на выезде уступил «Рейнджерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 7:4. В составе хозяев по шайбе забросили Марк Стаал, Рик Нэш, Крис Крайдер, Кевин Хейз, Джимми Веси, Матс Цуккарелло и Михаэль Грабнер. У гостей отличились Логан Кутюр, Джо Павелски, а Брент Бернс оформил дубль.

Таким образом, у «Рейнджерс» стало четыре очка. Столько же баллов по-прежнему в активе «Сан-Хосе».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 20 октября в 03:00 (мск) примут «Детройт», а «Сан-Хосе» 19 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».