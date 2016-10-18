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«Колорадо» дожал «Питтсбург», Тютин и Григоренко отдали по голевому пасу

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме проиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Фил Кессел, Мэтт Каллен и Тревор Дейли, а у гостей отличились Джером Игинла, Патрик Виркиорх и Гибриэль Ландеског, оформивший дубль.

Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин провел на льду более 20 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, завершив матч с показателем полезности «минус один».

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел весь матч в запасе. Российский защитник гостей Никита Задоров провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Другой российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отыграл более 17 минут, применил два силовых приема, трижды заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, завершив матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду более 11 минут, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Колорадо» 19 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».

Матч

Питтсбург - Колорадо - 3:4 О.Т. (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Кессел (Летанг, Бонино), 8:57 (1:0 - бол.). Каллен (Куниц, Шири), 9:33 (2:0). Игинла (Бэрри, Маккиннон), 16:27 (2:1 - бол.). Виркош (Тютин, Бурк Р.), 17:50 (2:2). Дэйли (Каллен, Шульц), 49:12 (3:2 - бол.). Ландеског (Джонсон, Григоренко), 53:28 (3:3 - бол.). Ландеског (Джонсон, Маккиннон), 60:22 (3:4).

Место и дата

18 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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