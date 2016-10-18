«Колорадо» дожал «Питтсбург», Тютин и Григоренко отдали по голевому пасу
Хоккеисты
«Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги в овертайме проиграли «Колорадо».
Встреча,
прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась со счетом
4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Фил Кессел, Мэтт Каллен и Тревор
Дейли, а у гостей отличились Джером Игинла, Патрик Виркиорх и Гибриэль
Ландеског, оформивший дубль.
Российский
нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин провел на льду более 20 минут, нанес два
броска, совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, завершив матч
с показателем полезности «минус один».
Российский
вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел весь матч в запасе. Российский
защитник гостей Никита Задоров провел на льду почти 17 минут, нанес один
бросок, применил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника,
схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Другой
российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отыграл более 17 минут, применил два
силовых приема, трижды заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, завершив
матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий «Колорадо»
Михаил Григоренко провел на льду более 11 минут, отдал голевой пас, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Колорадо» 19 октября в 02:00 (мск) на выезде сразится с «Вашингтоном».
Матч
Питтсбург - Колорадо - 3:4 О.Т. (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Кессел (Летанг, Бонино), 8:57 (1:0 - бол.). Каллен (Куниц, Шири), 9:33 (2:0). Игинла (Бэрри, Маккиннон), 16:27 (2:1 - бол.). Виркош (Тютин, Бурк Р.), 17:50 (2:2). Дэйли (Каллен, Шульц), 49:12 (3:2 - бол.). Ландеског (Джонсон, Григоренко), 53:28 (3:3 - бол.). Ландеског (Джонсон, Маккиннон), 60:22 (3:4).
Место и дата
18 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция