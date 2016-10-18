«Детройт» обыграл «Оттаву», Грин оформил хет-трик

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Оттаву».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев две шайбы забросил Даррен Хельм, а Майк Грин оформил хет-трик. У гостей отличился Райан Дзингел.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал бросок соперника, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Детройт» одержал первую победу в сезоне, набрал два очка. У «Оттавы» по-прежнему в активе четыре очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 20 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Оттава» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Аризону».