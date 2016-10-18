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«Детройт» обыграл «Оттаву», Грин оформил хет-трик

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Оттаву».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев две шайбы забросил Даррен Хельм, а Майк Грин оформил хет-трик. У гостей отличился Райан Дзингел.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19 минут, нанес один бросок, дважды заблокировал бросок соперника, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Детройт» одержал первую победу в сезоне, набрал два очка. У «Оттавы» по-прежнему в активе четыре очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 20 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Оттава» 19 октября в 02:30 (мск) примет «Аризону».

Матч

Детройт - Оттава - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы:

Грин (Ванек, Нюквист), 11:43 (1:0). Хелм (Зеттерберг, Оуллет), 14:15 (2:0). Грин (Ванек, Татар), 17:17 (3:0 - бол.). Дзингел (Карлссон), 28:51 (3:1 - мен.). Грин (Шихэн, Гленденинг), 53:24 (4:1). Хелм (Ванек), 57:04 (5:1).

Место и дата

18 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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