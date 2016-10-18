Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном»

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Бостону».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев отличился Брейк Уилер, а у гостей по шайбе забросили Давид Пастрняк, Доминик Мур, Брэндон Карло и Здено Хара.

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров провел на льду 10 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один». Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 20 октября в 03:00 (мск) примет «Торонто», а «Бостон» 21 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».