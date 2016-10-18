Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном»
Хоккеисты
«Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
уступили «Бостону».
Встреча,
прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 4:1. В
составе хозяев отличился Брейк Уилер, а у гостей по шайбе забросили Давид
Пастрняк, Доминик Мур, Брэндон Карло и Здено Хара.
Российский
нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров провел на льду 10 минут, отдал
голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один». Российский
вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 20 октября в 03:00 (мск) примет «Торонто», а «Бостон» 21 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».
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