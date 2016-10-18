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Пас Бурмистрова не помог «Виннипегу» в матче с «Бостоном»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Бостону».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев отличился Брейк Уилер, а у гостей по шайбе забросили Давид Пастрняк, Доминик Мур, Брэндон Карло и Здено Хара.

Российский нападающий «Виннипега» Александр Бурмистров провел на льду 10 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус один». Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 20 октября в 03:00 (мск) примет «Торонто», а «Бостон» 21 октября в 02:00 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».

Матч

Виннипег - Бостон - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Уилер (Бурмистров), 10:00 (1:0). Мур (Шаллер, Аккиари), 10:19 (1:1). Пастрняк (Раск, Маршанд), 39:12 (1:2). Карло 58:01 (1:3). Хара (Раск), 59:10 (1:4 - п.в.).

Место и дата

18 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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